CorSera – Mercato Inter: Inzaghi ha chiesto con forza questo colpo per gennaio

La dirigenza dell'Inter si muove per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi già nel mercato invernale: il profilo richiesto

Un colpo su tutti per gennaio. Lo ha chiesto Simone Inzaghi all’Inter, per rinforzare ulteriormente la rosa della capolista di Serie A verso il girone di ritorno e gli ottavi di Champions League. Ne parla così oggi il Corriere della Sera: “Per l’imminente finestra di mercato Simone Inzaghi ha chiesto con forza un vice-Perisic: Digne dell’Everton è una pista concreta, ma sul giocatore è pressante l’interesse del Chelsea”, si legge.