Libero – Tutto sul mercato Inter: dal rinnovo di Skriniar a Scalvini e la verità su Thuram

“La rosa è considerata completa. Se preso ora, Thuram costa e l’Inter non ha alcuna intenzione né possibilità di spendere ora. Si anticipano le manovre per l’estate tra le quali può esserci Scalvini, solo perché all’Atalanta piace Fabbian ora in prestito alla Reggina, altrimenti i costi restano proibitivi. Da Skriniar, invece, si attende un segnale per poi passare ai dettagli: più di 6,5 milioni all’anno l’Inter non ne offrirà”, si legge.