Ieri, anche se non ha giocato nella gara contro l'Empoli, era tornato in panchina dopo quasi due mesi di stop a causa di un problema muscolare, Francesco Acerbi ha fatto lavoro differenziato. Non si è infortunato ancora ma la sua situazione è da tenere sotto controllo dato che si tratta di un giocatore che ha 37 anni e al momento, evidentemente, a livello fisico non riesce a dare garanzie all'Inter. Resta in dubbio la convocazione per la partita con lo Sparta Praga di mercoledì sera. E la situazione ha acceso un campanello d'allarme in via della Liberazione, come vi abbiamo raccontato ieri.