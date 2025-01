"Per questo si va delineando il quadro dirigenziale del presente, ma anche del futuro con l’ex Inter come ad, Ghisolfi che si sta conquistando la conferma a responsabile dell’area sportiva e Ranieri che dal 30 giugno 2025 sarà anche lui un dirigente con un mandato specifico per l’area tecnica che comporterà, tra gli altri compiti, quello di dover fare da consulente diretto della proprietà per la scelta del nuovo allenatore. Una decisione che sarà comunque collegiale e che quindi prevederà anche il lavoro e i pareri di Ghisolfi e del nuovo ad Antonello, figura che i texani comunque conoscono bene perché dal 2021 fa parte dell’ECA, associazione della quale Dan Friedkin è vicepresidente".