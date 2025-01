"L’ingresso in campo dell’altro pomeriggio a Venezia non è passato inosservato: Marko Arnautovic continua ad alternare prestazioni deludenti a qualche serata di gloria. Queste ultime, per la verità, sono ai minimi storici. In stagione l’austriaco ha segnato contro Stella Rossa in Champions e Udinese in Coppa Italia, ma nelle gerarchie di Inzaghi è finito di nuovo in fondo. E allora l’addio, certo a giugno quando scadrà il suo contratto con i nerazzurri, potrebbe anche concretizzarsi in questa finestra di mercato. A patto ovviamente che in viale della Liberazione arrivino offerte per l’austriaco: l’ingaggio da 3 milioni netti resta l’ostacolo principale", sottolinea La Gazzetta dello Sport.