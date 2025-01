"Non è vero che Frattesi non gioca: è il quarto centrocampista per minutaggio dietro a Mkhitaryan Calhanoglu e Barella. Ha giocato 1000 minuti. Il problema è che fatica di più a incidere ed è un po' giù di umore. Se c'è un allenatore che fa turnover costante è proprio Inzaghi. Se Frattesi si convince di poter stare in un gruppo così, farà tantissime partite".