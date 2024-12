"Come da “tradizione” - non è la prima volta che Baccin vola in Sudamerica a caccia di gioiellini - e come è successo nell’ultimo mercato, che ha portato ad Appiano Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003 che si era messo in mostra nell’ultimo anno all’Independiente Rivadavia: l’Inter lo ha acquistato dopo una trattativa con i due club tra i quali Palacios era sostanzialmente “diviso”, il Talleres proprietario del cartellino e appunto il Rivadavia, la società nella quale il centrale mancino era in prestito, chiudendo l’operazione per 6,5 milioni più bonus", aggiunge Gazzetta.