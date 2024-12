«Ora è inutile guardare la classifica: bisogna pensare partita dopo partita, punto dopo punto. È necessario trovare quella continuità di rendimento che finora è mancata, ma sotto questo aspetto sono ottimista. La fase difensiva sta crescendo e il Milan tornerà in alto, come vuole la tradizione di questo club. I rossoneri saranno protagonisti anche in Champions e in Coppa Italia».