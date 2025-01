Bagnulo (Sky): Donnarumma sta bene a Parigi. Vorrebbe restare”

Se proprio dal canale satellitare sono state confermate le voci sull'interesse del club nerazzurro per il portiere italiano, il giornalista parla così della sua volontà rispetto al futuro

Piero Ausilio, intervistato su Donnarumma, ha allontanato le voci che parlano dell'Inter sul portiere del PSG. «Stiamo attenzionando il mercato di giugno per un club del valore dell'Inter. Sarò sincero, non è il ruolo del portiere la nostra priorità. Abbiamo due portieri forti», ha detto il direttore sportivo del club nerazzurro. Di oggi le indiscrezioni che sono arrivate proprio da Skysport, in particolare da Matteo Barzaghi che ha parlato di conferme rispetto alla notizia che i dirigenti interisti stiano pensando al portiere italiano.