C'è anche il nome di Nicolò Bertola sulla lista dei giovani monitorati dall'Inter in vista della prossima stagione: il centrale classe 2003 si sta mettendo in mostra con la maglia dello Spezia, ed è entrato stabilmente nel giro della Nazionale U21. Un profilo interessantissimo anche per la sua situazione contrattuale, essendo in scadenza a giugno: un fattore che ha fatto drizzare le antenne a diversi club. I nerazzurri, tuttavia, non intendono approfittare di questo scenario, e sono pronti a studiare una strategia comune con lo Spezia che possa soddisfare entrambe le società: Il Secolo XIX spiega i dettagli di questo piano.

La volontà dello Spezia

"Riduzione della clausula di uscita, ulteriore adeguamento del rapporto economico. Studio su un possibile anno in più dei quattro proposti. Ma soprattutto la decisione di non muovere il calciatore, sia se ceduto sia se rifiuta il rinnovo, a gennaio 2025, trattenendolo fino a giugno in ogni caso. La situazione legata al contratto di Nicolò Bertola si evolve di ora in ora, ma siamo giunti a un dunque, al valico. La società aquilotta ha infatti stabilito una linea da non passare, possibilmente, quella del prossimo 31 ottobre; data entro la quale le parti dovranno, o meno, aver trovato una linea comune. [...] Si sta lavorando, su richiesta dei procuratori, su una riduzione della clausola di uscita, in modo da non bloccare il calciatore forzatamente, comunque e far arrivare nell'eventualità venisse esercitata, nelle casse societarie qualcosa. Anche se non i 4,5 milioni di euro inizialmente previsti".