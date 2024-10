Daniel Maldini non è l'unico giovane che in giro per l'Italia ha catturato l'attenzione dei dirigenti dell'Inter. I nerazzurri hanno messo nel mirino un altro talento che potrebbe fare al caso loro. Lo segnala TuttoSport in edicola stamattina. Si legge: "Da settimane, infatti, gli scout di Ausilio e del suo vice Baccin stanno scrutando la crescita di Nicolò Bertola, 21 anni, centrale dello Spezia e della nazionale Under 21; e anche questa sera a Trieste, ci sarà un osservatore nerazzurro a seguire Italia-Irlanda. Bertola dovrebbe partire in panchina, ma l’Inter conosce già bene i suoi pregi (e difetti)".