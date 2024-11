Negli ultimi giorni, in concomitanza con la sosta per le Nazionali, sono tornate a circolare le voci di mercato riguardanti un forte interesse dell'Inter per Federico Chiesa già in vista del mercato di gennaio. Un ipotetico scenario favorito dalle difficoltà che l'ex esterno della Juventus sta incontrando a Liverpool e dalla necessità (vera o presunta) dei nerazzurri di rinforzare il proprio reparto avanzato.

A spegnare gli entusiasmi, tuttavia, ci ha pensato Fabrizio Biasin, che su X ha escluso categoricamente questa possibilità: "Piccolo aggiornamento di (non) mercato. A dispetto di quello che si legge qua e là, l'Inter non sta pensando a Federico Chiesa come rinforzo per gennaio. Se ora state pensando "ecco, il solito guastafeste" ricordatevi di me quando scriveranno "Inter beffata per Chiesa!"".