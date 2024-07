Tra i protagonisti del calciomercato estivo di questo 2024 c'è sicuramente Federico Chiesa: l'esterno offensivo della Juventus pare non rientrare nei piani del neo tecnico bianconero Thiago Motta, e il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino. A questo si aggiunge un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, con la trattativa per il rinnovo ferma ormai da tempo. Il suo nome è stato accostato a diverse squadre, ma per il momento nulla si è ancora mosso. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un ipotetico interesse dell'Inter, come acquisto a parametro zero la prossima estate o come operazione immediata che coinvolgerebbe altri giocatori. Ma un giocatore come Chiesa servirebbe ai nerazzurri? Andiamo ad analizzare pro e contro del suo eventuale arrivo a Milano.