Intervenuto in diretta sul canale Twitch di FcInter1908, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi e della valutazione economica che ne fa l'Inter: "Io ho chiesto a ripetizione in questi giorni: a me è stato continuamente ribadito 45 milioni netti minimo. Poi magari se gliene danno 44 va bene lo stesso, ma il concetto è chiaro: se ti dicono così, laddove nessuno te li può dare, è un modo di dire "ce lo teniamo". Poi se ce li danno, ringraziamo perché 45 milioni non fanno schifo".

Io so soltanto che la società è ferma sul punto: loro ti rispondono che l'unica possibilità di trattare è che qualcuno arrivi con 45 milioni di euro netti, non 30 più un giocatore. Non credo stiano bluffando, vogliono quel malloppo, e in Italia non ce l'ha nessuno. Fatico a pensare che possa andare via: non credo abbia litigato o abbia messo il muso, credo che lui debba reinserirsi nel gruppo a livello tecnico in modo diverso facendo valere le sue qualità perché non è sminuito".