In diretta a Fontana di Trevi si discute ovviamente di quanto accaduto in Supercoppa, con l'Inter sconfitta in rimonta dal Milan e bersaglio da cinque giorni di critiche. Riccardo Trevisani si è espresso così in merito: "Voglio fare il reel dell'anno: parliamo dei problemi dell'Inter". E il giornalista resta in silenzio, come ad indicare il fatto che di problemi non ne veda. Incalzato poi dal conduttore, Trevisani spiega: "Possiamo trovarli e possiamo analizzare il fumo della pipa: ma secondo me, se vogliamo analizzare l'Inter da Istanbul in avanti, è una squadra che perde una partita ogni 2-3 mesi. E quando la perde siamo qui a dire "l'Inter ha perso, ha mille problemi, quello si è infortunato, quello non è all'altezza". Qual è la cosa a cui possiamo appoggiarci? I numeri, non mentono mai. L'Inter segna di più, difende meglio, vince più partite, sta facendo cose con continuità in Champions, campionato e Coppa Italia: certo che se avesse avuto i soldi e avesse preso Sesko al posto di Taremi, sarebbe stato meglio.