"L’Inter sta facendo un gran percorso, è a tre punti dal super Napoli in campionato (con un match da recuperare), è tra le prime 8 in Champions e vedremo quel che combinerà stasera, ha passato il turno in Coppa Italia e nelle ultime 15 di campionato ne ha vinte 12 e pareggiate 3. Per qualche “eterno insoddisfatto” non è abbastanza per fidarsi di un gruppo che ha ampiamente dimostrato di avere attributi importanti. Non è sufficiente neppure per abbracciare il progetto-Inzaghi (negli ultimi 50 anni solo tre squadre hanno segnato 51 gol dopo le prime 20 partite, tutte e tre allenate dal piacentino), indigesto ai cosiddetti “critici a prescindere”, soggetti per lo più anonimi che escono allo scoperto solo quando i nerazzurri inciampano. Bah".