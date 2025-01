In collegamento sul canale YouTube di Iotifointer.it, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sui nerazzurri all'indomani della sconfitta in finale di Supercoppa contro il Milan:

"Ieri c'è stato un blackout e non è il primo della stagione. E' successo per tanti motivi: è mancato Calhanoglu, che è il vero faro. Senza di lui, l'Inter perde riferimenti, anche perché Asllani ha giocato in maniera pessima. La squadra, poi, si è fatta prendere dalla frenesia quando è entrato Leao e ha perso equilibrio. Ha poi sbagliato tanti gol. Non è una sconfitta da banalizzare. Ma bisogna essere bravi a trasformare il tutto in fame e voglia di riscatto. Ho troppa stima dell'Inter per attaccarmi agli errori dell'arbitro. Questa squadra mi dà ampie garanzie".