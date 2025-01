Tajon Buchanan si avvicina sempre più all'addio all'Inter. L'esterno di fascia canadese ex Bruges, infatti, si sta per trasferire in Liga, visto che l'Inter ha raggiunto l'accordo con il Villarreal sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con lo stipendio che sarà a carico del Sottomarino giallo.

"A proposito di cessioni all'estero, Tajon Buchanan (25) si trasferisce al Villarreal in prestito con diritto di riscatto, per un totale di 14-15 milioni, bonus inclusi. Lo stipendio del canadese sarà pagato dagli spagnoli. L’Inter valuta ora un suo sostituto. L’idea delle ultime ore è Cristiano Biraghi (32), in uscita dalla Fiorentina, che ha il vantaggio di essere un prodotto del vivaio consentendo così l’inserimento di Joaquin Correa (30) in lista Champions. In pista c’è Nicola Zalewski (23), con il Marsiglia che appare in vantaggio".