"Per quest'ultimo si tratterebbe di un ritorno: è l'ultima idea, una pista da tenere in considerazione. Soprattutto se non dovesse concretizzarsi il discorso con la Roma per Zalewski. L'esterno di Ranieri però è in scadenza di contratto e dovrebbe prima rinnovare l'accordo con i giallorossi per poi essere ceduto in prestito. È lui il preferito di Inzaghi e della società, perché può essere impiegato - in fondo come era lo stesso Buchanan - su entrambe le fasce. Non un'operazione semplicissima, in ogni caso: ecco spiegato il perché del sondaggio nelle ultime ore per Biraghi. La decisione, comunque, dopo la gara di stasera con il Monaco", spiega Gazzetta.