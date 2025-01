Nella finestra di giugno per i club che partecipano al Mondiale per Club, l'Inter potrebbe accelerare e piazzare il colpo in attacco

L'Inter guarda al futuro e a come rinforzare la rosa di Inzaghi per la prossima stagione. Nel Bologna, avversario di questa sera a San Siro, ci sono due giocatori seguiti molto da vicino dall'area sportiva nerazzurra. Si tratta di Beukema e Castro, difensore e attaccanti in forza alla squadra di Italiano.

"Nel caso di Castro, il presidente Marotta e il ds Ausilio studiano un gol alla prima azione della partita. L’assist arriva dalla finestra di mercato spalancata dalla Fifa in vista del Mondiale per club: dall’1 al 10 giugno prossimi, infatti, sarà possibile comprare e vendere calciatori, e per l’argentino del Bologna può valere la pena affondare il colpo già in quei dieci giorni, quando il Mondiale americano sarà alle porte. L’Inter ci arriverebbe con due attaccanti su cinque in scadenza, Arnautovic e Correa. Muoversi con anticipo, poi, permetterebbe di bruciare la concorrenza", rivela La Gazzetta dello Sport.