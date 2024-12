Ma non solo. Santiago ha dimostrato di avere personalità anche in Champions League, è migliorato nel modo in cui gioca con i compagni, basti guardare alcuni assist in stagione, come quello per Pobega nel pareggio in casa della Juventus. Da classico centravanti argentino vecchio stampo sta già mutando in un giocatore più totale, più moderno. Un processo simile a quello che ha vissuto e sta vivendo quel Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, a cui fin dai primi passi in Italia è stato accostato. Ora il piccolo Toro potrebbe finire a giocarci col “vecchio” Toro per chiudere del tutto l’apprendistato e diventare un’altra arma nel già variegato attacco nerazzurro.