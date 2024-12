Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha concesso alla vigilia di Cagliari-Inter, gara in programma domani alle 18 e valida per la 18esima giornata di Serie A, una lunga intervista al Corriere dello Sport.

"Posso dire che è stato, innanzitutto, un cambiamento pesante nella mia vita. Perché trasferirsi qui dal Milan non è facile. Ma a me l’Inter era sempre piaciuta, anche in passato. Sin dal primo giorno in nerazzurro, è cominciato un percorso straordinario, che ha segnato la mia carriera e che mi ha fatto diventare il giocatore che sono".