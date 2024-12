Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato dell'Inter e, nello specifico, sulla missione di Dario Baccin in Sudamerica

"L’Inter è molto attiva in chiave futuro. L’obiettivo è trovare talenti da inserire che possano crescere e aumentare il loro valore. L’ultima operazione in questa direzione è stata l’acquisto di Palacios. E proprio in Argentina la società nerazzurra sta facendo un giro d’orizzonte con Dario Baccin. Il braccio destro di Piero Ausilio si trova in Sudamerica per visionare alcuni giocatori che potrebbero essere interessanti e da trattare magari nei prossimi mesi".