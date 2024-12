L’Inter, come in fondo è stata anche la sua Lazio, è una squadra fisiologicamente proiettata in avanti. Non è mai stato un problema segnare. Meglio ancora: non è mai stato un problema produrre occasioni da rete, che in fondo è quel che preoccupa di più un allenatore. C’è un numero che bene rende l’idea: l’Inter, con Inzaghi in panchina, ha segnato 354 reti in 177 match. La media è pulitissima ed esaltante: due reti a partita, come scendere in campo e sapere che più o meno si partirà da 2-0. Non è così, certo. Ma psicologicamente, il ragionamento funziona. E funziona per gli attaccanti, che sanno di poter contare su diverse occasioni alla volta. Tutto sommato, ci sono lavori più stressanti del fare l’attaccante con la maglia nerazzurra addosso. Non è un caso che l’Inter sia, in Serie A, la squadra con l’indice xG (expected goal, i gol “attesi”) più alto, 2,72 ogni 90 minuti.