"Quello appena iniziato sarà un calciomercato diverso per l’Inter. Lo chiariamo subito: non sono previsti grandi movimenti e, al momento, non c’è nessuna trattativa in ballo (tanto in entrata, quanto in uscita). Negli ultimi mercati invernali il club nerazzurro aveva sempre lavorato in prospettiva, assicurandosi alcuni importanti acquisti a parametro zero per l’estate successiva, ma questo gennaio non andrà così.