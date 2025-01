La Roma continua il suo pressing per Davide Frattesi : il centrocampista ha chiesto all'Inter di partire già a gennaio per trovare più spazio e il club giallorosso lo ha messo in cima alle sue priorità. Scrive in merito Il Tempo: "La Roma per bocca di Ranieri ha mandato un messaggio chiaro all’Inter: se i nerazzurri abbasseranno la richiesta di 45 milioni l’affare si può fare, altrimenti il club di Friedkin si fermerà .

Riso, agente del nazionale azzurro, sta facendo di tutto per far andare in porto l’operazione, muovendosi anche per trovare una destinazione a Cristante, che ha perso il posto da titolare e, con i suoi 3 milioni netti di stipendio, rappresenta una spesa notevole. Liberarsi del suo ingaggio darebbe una grossa mano per affondare il colpo per il giocatore cresciuto nel settore giovanile romanista".