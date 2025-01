Il futuro di Frattesi si deciderà nelle prossime settimana. Al momento l'Inter non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale, la richiesta di 45 milioni rimane e il club nerazzurro non valuta alcuna contropartita. La Roma vuole Frattesi, ma la cifra richiesta dall'Inter è troppo alta. Tutto in standby per il momento. Il club nerazzurro non vorrebbe reinvestire i soldi di una eventuale cessione a gennaio, ma ha già nel mirino l'investimento giusto per giugno.