Da lì qualcuno inizia a notare il feeling ma la cosa non si placa tra like azzurri e pensieri nascosti. Tanto che prima di Fiorentina-Inter nell’intervista pre partita chiediamo non a caso al presidente Marotta se è fantacalcio per l’Inter pensare di prendere un giocatore come Donnarumma? La risposta non è negativa. Non c’è nulla, dice Marotta, ma l’Inter ha il dovere di monitorare tutte le occasioni. Tradotto: ora no, in futuro mai dire mai. L’apprezzamento è reciproco e la storia è destinata a vivere altri capitoli. Questo non vuol dire che l’Inter prenderà Gigio, ma che osserva con attenzione e lo farà fino al 2026 quando il calciatore sarà libero dal Psg”, si legge.