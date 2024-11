La Gazzetta dello Sport parla quest'oggi di un momento di crisi per Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, attualmente al PSG, nonché numero uno della Nazionale italiana. Ha giocato in panchina l'ultima gara di Champions della squadra francese e non era mai successo prima se non per infortunio. Contro il Bayern Monaco il titolare però non era lui ma Safonov. "Un cambio di direzione radicale da parte di Luis Enrique che non garantisce il posto a nessuno, con il rischio però di creare instabilità anche in prospettiva di un rinnovo che non arriva. Un fronte monitorato da tutti i grandi club europei, dall’Inter al Bayern Monaco, dal Manchester City al Liverpool. Intanto stasera con il Nantes, si capirà se si è trattato solo di turnover", scrive a questo proposito il giornale sportivo.