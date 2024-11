L'ex attaccante di Inter, Milan e Roma non vede grandi giocatori nell'Italia di Spalletti a riconosce il lavoro del tecnico

Cassano:"Spalletti più bravo degli altri, ha dato identità. Ma noi abbiamo una Nazionale scarsa, non me lo toglie nessuno dalla testa. Barella dietro la punta? Deve giocare mezzala. Ma siamo scarsi come nazionale, a livello fisico, di qualità, di personalità"