L'Inter vuole Petar Sucic e lo vuole subito. O meglio vuole bloccarlo subito per l'estate. Ne sono convinti in Croazia, dove danno l'affare ormai praticamente per fatto. Ecco quanto scrive Sportske Novosti.

I loro centrocampisti sono forti fisicamente e veloci, ma ad Appiano Gentile sottolineano: "Nessuno dei nostri è così creativo, nessuno ha una visione di gioco come la sua". In sostanza, lo stanno acquistando come erede dell'armeno Henrikh Mkhitaryan, che ha 36 anni. Sučić sarebbe impiegato come mezzala ma grazie alla sua capacità di giocare anche da mediano avrebbe accesso a tutte le posizioni del centrocampo nel sistema 3-5-2 adottato dall’allenatore Simone Inzaghi.