"Ha un solo anno di contratto e l'Inter crede ancora in lui". Di ieri le parole dell'agente di Sebastiano Esposito che ha parlato del suo assistito e del suo futuro che per molti potrebbe essere in chiave Napoli anche perché Conte lo aveva lanciato nel massimo campionato italiano. È stato il più giovane nerazzurro a segnare a San Siro e il secondo giocatore più giovane a debuttare con la maglia interista in CL dopo Beppe Bergomi. È in prestito all'Empoli con cui ha segnato 10 gol in due stagioni, finora.