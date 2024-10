Le parole del procuratore del giocatore di proprietà del club nerazzurro che gioca in prestito all'Empoli

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Sebastiano Esposito, calciatore dell'Inter in prestito all'Empoli. «Esposito lo ha lanciato Antonio Conte all’Inter. Ha grandi potenzialità. Lui mi dice sempre scherzando che non capisco nulla di calcio, ma a volte quando lo vedo giocare mi ricorda Roberto Baggio», ha sottolineato il procuratore.

«Ha solo perso alcuni anni per alcuni errori che ha commesso, ma doveva maturare. Futuro al Napoli? Non mi sbilancio, ma ha un solo anno di contratto all’Inter, anche se i nerazzurri hanno sempre fortemente creduto in lui. E ci credono ancora», ha aggiunto sul calciatore.