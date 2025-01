Spostiamo i riflettori su un altro giocatore, dato in partenza dalla Juventus . Parliamo di Andrea Cambiaso. Per il difensore-centrocampista la Juventus ha definito un prezzo di 80 milioni di euro . 80 milioni di euro. In pochi hanno gridato allo scandalo. Tra questi c'è il sempre puntuale Ziliani che ne ha scritto in questi termini: "Cambiaso vale più di Kvaratskhelia. Sì, avete letto bene: Andrea Cambiaso, l’esterno difensivo della Juventus che il 20 febbraio compirà 25 anni, 2 gol nel campionato 2022-23, 2 gol nel campionato scorso, vale più di Khvicha Kvaratskhelia, 12 gol nel campionato 2022-23, 11 gol nel campionato scorso, l’attaccante che il Napoli ha appena ceduto al PSG e che il 12 febbraio compirà 24 anni". Sportmediaset sottolinea come l'obiettivo di Giuntoli sia di alzare l'offerta del Manchester City per il giocatore bianconero da 60/65 a 80 milioni. Non si scende sotto i 75, fanno sapere da Torino. E questo discorso sembrerebbe - mediaticamente parlando - perfettamente accettabile.

Ricapitolando, 45 milioni per Frattesi sono tantissimi soldi ma 80 per Cambiaso va bene così. Sono due narrazioni stranamente molto diverse, che riguardano due giocatori che possono essere confrontati senza troppe storture (tenendo sempre conto dei ruoli che differiscono). Davide è diventato titolare della Nazionale da quando veste la maglia nerazzurra. E se non è un titolare in casa Inter è perché davanti ha un certo Nicolò Barella, intoccabile e imprescindibile. Il centrocampo nerazzurro ha una tale qualità che anche i più bravi faticano a trovare spazio. Frattesi dal 2023 ad oggi ha accumulato 66 presenze con la maglia dell'Inter, segnando 11 gol. Dal 2022 ad oggi con la maglia della Nazionale ha fatto 25 presenze e 8 gol. Transfermarkt gli riconosce un valore di 32 milioni. Una cifra nemmeno così distante dalle richieste nerazzurre. Spostandoci in casa bianconera, Cambiaso ha collezionato 24 presenze con la maglia della Juventus e ha fatto 2 gol. In Nazionale ha 13 presenze con 2 gol all'attivo. Il valore suggerito da Transfermarkt si attesta sui 40 milioni. Esattamente la metà della richiesta bianconera. Invece che chiedersi se Frattesi sia sopravvalutato, sarebbe forse più utile chiedersi da dove nasca la valutazione bianconera di Cambiaso che si parla unicamente con l'esigenza della società di fare cassa (non essendo per ora riuscita a vendere altri giocatori che pesano per ingaggio). A Torino le aspettative sembrano seguire logiche economiche tutte loro. E le narrazioni le alimentano con furore. Poi, però qualcuno nel mondo reale dovrà dire le cose come stanno. Non si possono spendere tutti quei soldi. Onestamente.