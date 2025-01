Davide Frattesi via dall’Inter già nel mercato invernale? Diversi i rumors sul centrocampista nerazzurro, impiegato solo 4 volte da titolare da Simone Inzaghi in campionato. Sullo sfondo c’è sempre la Roma, società in cui l’ex Sassuolo è cresciuto.

Frattesi è stanco di essere considerato poco da Inzaghi, è a tutti gli effetti una riserva di lusso all’Inter. Come riportato da calciomercato.com, "una frustrazione, quella di Frattesi, che aveva addirittura portato il calciatore a parlare con il proprio entourage per considerare se ci fossero i margini per trovare una nuova sistemazione già nel mese di gennaio ma i dialoghi hanno portato a miti consigli e alla fine si andrà avanti insieme fino a giugno, tirandosi ancora qualche pizzicotto e sopportando, visto che Frattesi non ha mai creato alcun problema all’interno dello spogliatoio, anzi. A giugno, invece, si capirà cosa fare”, si legge.