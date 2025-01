Il 2025 nerazzurri inizia senza troppi fronzoli. La squadra di Simone Inzaghi inaugurerà il nuovo anno scendendo in campo, domani sera, contro l'Atalanta, per la semifinale della Supercoppa Italia. I nerazzurri sono i detentori del titolo, vinto lo scorso anno, superando Lazio e Napoli (rispettivamente in semifinale e finale). Questa volta i nerazzurri affronteranno l'Atalanta di Gasperini che sta volando in campionato e sta facendo molto bene in Champions League.