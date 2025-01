Inter, Frattesi stanco di essere una riserva di lusso: a giugno può dire addio

Davide Frattesi in estate può dire addio all'Inter. 3 gol e 1 assist in 20 presenze stagionali fin qui tra campionato e coppe, ma dall'inizio ha giocato solo 8 volte, di cui 4 tra Champions League e Coppa Italia e soltanto 4 in Serie A. Era arrivato dal Sassuolo con l'ambizione di diventare un titolare in nerazzurro, ma fin qui Simone Inzaghi ha fatto altre scelte. Come sottolineato da calciomercato.com, "in questo anno e mezzo all’Inter non è stato altro che una riserva di lusso. Un ruolo che veste un po’ stretto al centrocampista della Nazionale, stanco di essere considerato poco dal proprio allenatore.