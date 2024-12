Secondo DiarioSport in Spagna, nonostante le parole di oggi di Ancelotti, è difficile che Paz possa trovare spazio in casa Real. E qui si inserisce l’Inter, che in Spagna assicurano sia pronta a offrire 20/25 milioni di euro per il giocatore classe 2004. I Blancos potrebbero così negoziare con i dirigenti nerazzurri per cercare di mantenere almeno la recompra sul futuro di Paz.