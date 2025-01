Il clamoroso scambio

“I per sempre non esistono, nel calcio come nella vita, ma sono comunque meglio dei mai. Ecco perché un giorno dopo l’altro il mercato di gennaio può offrire prospettive insperate alla Roma, in entrata e in uscita: Davide Frattesi, obiettivo di tante sessioni e tanti dirigenti, per un incrocio di volontà stavolta potrebbe davvero tornare a casa, Napoli permettendo. Il ds Ghisolfi, che domenica prima del derby aveva definito Frattesi «un figlio di Roma», è andato a Milano ieri pomeriggio per varie ragioni. Una, come leggete a fianco, era discutere il futuro di Saelemaekers. Ma in molti hanno notato che il dirigente, una volta sbarcato, sia salito a bordo di un’auto in compagnia di uno dei collaboratori di Giuseppe Riso, procuratore di Frattesi e anche di Bryan Cristante.