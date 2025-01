Ormai non è più un segreto: l'Inter è al lavoro per creare una propria seconda squadra, sulla scia di quanto già fatto da Juventus, Atalanta e Milan, e il progetto U23 - nelle intenzioni della società - vedrà la luce già a partire dalla stagione 2025/26. Un tema caldissimo in questi ultimi giorni, con tanto di indiscrezioni più o meno realistiche su quella che potrebbe essere la composizione della rosa e non solo, che sta scaldando gli entusiasmi dei tifosi e che sta facendo molto parlare di sé. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, esistono dei fattori che impedirebbero la realizzazione dei programmi di viale della Liberazione, e i vertici nerazzurri sono all'opera per risolvere tutto quanto il prima possibile: vediamo insieme di cosa si tratta.