La Roma non ha ancora presentato nessuna offerta per il centrocampista, il club giallorosso potrebbe farsi vivo in settimana

Andrea Della Sala Redattore 25 gennaio 2025 (modifica il 25 gennaio 2025 | 10:31)

In settimana potrebbero esserci novità per il futuro di Frattesi. Al momento in casa Inter non sono state ricevute proposte per il centrocampista dalla Roma.

"Ancora tutto fermo lato Frattesi. Le parti potrebbero riaggiornarsi, un’ultima volta la prossima settimana per capire, una volta per tutte, se questa operazione ( costosissima) puó essere messa in piedi. Comprendendo Cristante e/ o Zalewski, contropartite che piacciono ai nerazzurri", scrive Repubblica.