Emiliano Viviano, su TVPlay, ha parlato di Davide Frattesi e delle voci che parlano dell'interesse della Roma per il centrocampista. «Il problema è che è inutile dire quanto vale - ha detto l'ex portiere - l'offerta la fa la domanda e non essendocene molti e avendo dei numeri buoni, ha vinto lo scudetto, segna in Nazionale, anche io chiederei 45 mln. E per trenta non lo cederei. Perché mi dovrei privare di un giocatore per 30 mln che poi non so cosa posso andare a prendere di migliore per quella cifra?».