A Napoli invece si è aperto al possibile trasferimento di Kvaratskhelia al PSG. Il georgiano avrebbe già l'accordo per 9 mln a stagione più bonus con il club francese che deve però far arrivare alla società di De Laurentiis un'offerta di 80 mln. "Denari che il club partenopeo andrebbe poi a reinvestire su Zhegrova (Lille) e Dorgu (Lecce) senza dimenticare Chiesa (Liverpool). In difesa, invece, arriverà a prescindere in maglia azzurra Danilo, ormai al passo d’addio con la Juventus. Contatti in corso per la risoluzione del contratto che potrebbe arrivare dopo lo scontro diretto del Maradona il 25 gennaio, anche se Conte lo vorrebbe subito". In questo Frattesi non viene accostato al Napoli: nelle scorse ore però si è parlato di un interesse dei partenopei per il centrocampista nerazzurro.