Curioso il siparietto ieri alla stazione di Rho, con una tifosa che ha chiesto al presidente Marotta di non vendere il centrocampista e allo stesso giocatore di restare

Inter molto rimaneggiata oggi contro il Venezia: complici le assenze di Mkhitaryan e Calhanoglu, il centrocampo sarà formato da Asllani, Zielinski e Barella. E, come sottolina La Gazzetta dello Sport, Nicolò "è l’unico titolare di mezzo rimasto a Inzaghi, che non ama parlare di prime e seconde linee ma un’idea chiara su chi parte avanti e chi più dietro ce l’ha eccome .

E lo sa bene anche Frattesi, in odore di cessione proprio per questo motivo: curioso il siparietto ieri alla stazione di Rho, con una tifosa che ha chiesto al presidente Marotta di non vendere il centrocampista e allo stesso giocatore di restare. Oggi, intanto, partirà nuovamente dalla panchina", si legge.