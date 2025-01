"Scusate il ritardo? Correva l’anno 2013 e il 14enne Gianluigi Donnarumma - non ancora detto Gigio -, portiere delle giovanili dell’Asd Club Napoli di Castellammare di Stabia superava un provino con l’Inter. Tutto fatto, l’allora responsabile del settore giovanile nerazzurro Roberto Samaden sceso in Campania per definire l’affare, la famiglia Donnarumma per una settimana a Milano per trovare casa e iscrivere il ragazzo a scuola. Poi il blitz del Milan, perché l’agente di Donnarumma, Enzo Raiola, cugino dello scomparso Mino, convinse Adriano Galliani a non farsi sfuggire quel ragazzone così promettente".