L'Inter ha offerto ai croati 12 milioni di euro più 3 di bonus facili da raggiungere per il giocatore, per un totale di 15: la Dinamo ha accettato la trattativa e sta provando ad ottenere di più, soprattutto una percentuale sull'eventuale rivendita. I dirigenti dell'Inter hanno già trovato l'accordo totale con Sučić e i suoi agenti e vogliono firmare entro la fine del mercato invernale. Il giocatore resterebbe fino all'estate in prestito in Croazia, partirebbe a giugno e avrebbe subito il diritto di giocare con l'Inter al Mondiale per club in America.