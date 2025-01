"Sučić è stato in passato accostato al Borussia Dortmund e al Manchester City, ma alla fine, a quanto pare, il centrocampista 21enne finirà per andare all'Inter seguendo le orme di due calciatori croati passati dalla Dinamo all'Inter, ovvero Mateo Kovačić e Marcelo Brozović. Sučić ha giocato in modo davvero fenomenale questa stagione. Fino al suo infortunio è stato il giocatore principale della Dinamo e in 17 partite ha realizzato tre gol e due assist. Le ottime prestazioni gli sono valse la convocazione nella nazionale croato. Il centrocampista ovviamente vuole fare un salto in avanti nella sua carriera. La trattativa è in corso e vedremo se il giocatore giocherà con la maglia nerazzurra".