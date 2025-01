Sembra essere Sam Beukema il prescelto dell'Inter in ottica estiva per rinforzare la difesa: ma l'Inter ha valutato anche questi due

Sembra essere Sam Beukema il prescelto dell'Inter in ottica estiva per rinforzare la difesa: il reparto necessiterà un rinfrescamento anche a livello anagrafico e l'olandese del Bologna è il nome che piace di più. Tuttosport svela: "Nel mazzo c’erano pure Hien (già seguito ai tempi del Verona) e Gila : per il primo però l’Atalanta fa già una valutazione... da Premier, mentre per quanto riguarda Gila ci sarebbe da trattare con Lotito con cui i rapporti sono ai minimi storici.

Come riporta Gianluca Di Marzio, in Viale della Liberazione lavorano per il futuro e nel mirino ci sono i due difensori centrali del Bologna: Jhon Lucumí e Sam Beukema. Ma non solo. Il club nerazzurro, nello specifico, pensa anche a Nico Paz, sempre per l’estate. Il gioiellino argentino classe 2004 del Como è nella lista di calciatori che piace all’Inter, a Marotta e ad Ausilio.