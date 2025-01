Dalle parole di Piero Ausilio e di Simone Inzaghi, i tifosi dell'Inter hanno intuito che difficilmente il club interverrà sul mercato in questa sessione. Nell'intervista pre Sparta Praga-Inter, il ds nerazzurro è stato chiaro: "Stiamo attenzionando quello che può essere un mercato per giugno".

Come riporta Gianluca Di Marzio, in Viale della Liberazione lavorano per il futuro e nel mirino ci sono i due difensori centrali del Bologna: Jhon Lucumí e Sam Beukema. Ma non solo. Il club nerazzurro, nello specifico, pensa anche a Nico Paz, sempre per l’estate. Il gioiellino argentino classe 2004 del Como è nella lista di calciatori che piace all’Inter, a Marotta e ad Ausilio.