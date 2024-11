Dopo l'operazione Fabbian, Inter e Bologna potrebbe nuovamente collaborare per altri giovani. Nel mirino dei nerazzurri, in cooperazione coi rossoblù, c'è la crescita di un altro giovane e un obiettivo di mercato in difesa.

"Siamo ai primi scambi di battute, l’argomento diventerà concreto dalla riapertura del mercato di gennaio in poi, ma eccome se qualcosa sta già bollendo in pentola e questo «qualcosa» è quasi certo che arriverà a cottura. Nel senso che l’operazione che è andata in porto due anni fa tra Bologna e Inter per Giovanni Fabbian potrebbe essere riproposta per altri calciatori, che Giovanni Sartori e Marco Di Vaio hanno messo nel loro mirino da settimane", scrive il Corriere dello Sport.